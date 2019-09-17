Киев, , 12:28 — REGNUM Миссия Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине зафиксировала сокращение числа погибших среди мирного населения в Донбассе, заявила 17 сентября глава миссии Матильда Богнер.

«После возобновления 21 июля режима прекращения огня число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось», — цитирует РИА Новости Богнер.

По ее словам, с 16 мая по 15 августа погибли восемь человек, еще 60 получили ранения, среди них — девять детей. Всего с начала конфликта в Донбассе погибли 3 300 мирных жителей, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в Донбассе действует бессрочный режим прекращения огня, договорённость о котором была достигнута участниками трёхсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Вместе с тем украинские силовики периодически обстреливают территорию Донбасса.

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