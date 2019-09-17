Киев, , 12:30 — REGNUM Бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что после пожара в доме экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой, её не выдадут правоохранительным органам Украины, сообщило 17 сентября издание «Украинская правда».

«Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами», — прокомментировал он сообщение о пожаре.

Напомним, ранее под Киевом сгорел дом экс-главы НБУ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «брутальным преступлением» и призвал правоохранительные органы расследовать дело.

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Пожар активно обсуждается в социальных сетях.

«Чего не сделаешь ради политубежища?», — написал бывший начальник главного управления обеспечения доступа к публичной информации администрации президента Украины Денис Иванеско.

«Необходимо предупредить Великобританию, что когда у Гонтаревой закончатся дома и машины под Киевом, она начнёт жечь их в Лондоне», — прокомментировал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Ранее о попытках Гонтаревой избежать экстрадиции из Великобритании на Украину заявлял юрист Андрей Портнов.

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Как сообщало издание Liga.net, после сожжения автомобиля её сына, Гонтарева заявила, что может попросить защиты у Великобритании.

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Экс-чиновница проходит по ряду уголовных дел, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко. она живёт в Лондоне и отказывается приезжать на Украину для дачи показаний.