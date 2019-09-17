Тбилиси, , 12:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Аслана Бежанидзе, убившего в 2004 году 18-летнего молодого человека, сообщает 17 сентября издание «Новости-Грузия» со ссылкой на адвоката осужденного Ираклия Чамахашвили.

Решение главы государства вызвало критику оппозиционных политиков. Депутат от партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили заявила: «Это уже не первый случай, когда президент действует безответственно».

Депутат заявила о необходимости внедрения механизма, запрещающего помиловать убийц. Действия Зурабишвили также подвергли критике представители «Национального движения».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 38 заключенных, в том числе убийцу полицейского. Это вызвало критику как оппозиции, так и представителей правящей партии.

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