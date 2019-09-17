Кишинёв, , 12:21 — REGNUM Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.

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В настоящее время его статус не известен. Прокуратура Молдавии сообщила о начале следственных действий в отношении Новосадюка.

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В пресс-службе агентства отметили, что российское СМИ Sputnik неоднократно подвергалось нападкам со стороны западных чиновников, которые обвиняли новостное агентство в якобы имевших место попытках повлиять на общественное мнение во всём мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля МИД Британии отказал агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по вопросу свободы СМИ «из-за их активного участия в распространении дезинформации».