Сеул, , 12:43 — REGNUM Представители министерства обороны Южной Кореи и командования сил ООН провели переговоры на высоком уровне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственные источники.

По данным источников, консультации между начальником отдела оборонной политики Южной Кореи и заместителя командующего силами ООН начались в понедельник, 16 сентября.

Отмечается, что в рамках переговоров стороны обсудили вопросы и разногласия, связанные с расширением структуры ООН и наращиванием своей роли на Корейском полуострове.

Также на повестки дня стоял вопрос полномочий командования сил ООН после передачи Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время.

Известно, что США хотят включить в список участников сил ООН и Японию, однако правительство Южной Кореи выступает против данного решения, так как Токио не принимал непосредственного участие в Корейской войне.

Тем не менее, американская сторона настаивает на том, чтобы командование сил ООН сохранило право давать указания Объединенному комитету начальников штабов после получения оперативного контроля над войсками.