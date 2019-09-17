Москва, , 12:19 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть Крым Украине — преступление, в связи с которым необходимо завести уголовное дело. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Зеленский говорит о возврате Крыма. Это же преступление — президент соседней страны покушается на территориальную целостность России. Крым — это Россия, надо всем это запомнить раз и навсегда», — заявил Жириновский.

По его словам, любые заявления о разрушении территориальной целостности РФ должны быть уголовно наказуемы.

«Говорить о том, чтобы Крым вернуть кому-то — это преступление. Надо возбудить уголовное дело против Зеленского», — подчеркнул Жириновский.

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