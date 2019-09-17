Ереван, , 13:23 — REGNUM Совет национальной безопасности (СНБ) адекватно оценивает ситуацию с безопасностью страны. Об этом заявил 17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания СНБ.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается обстановки безопасности вокруг Республики Армения, мы можем констатировать, что все события происходят в рамках наших прогнозов и оценок. Мы, по сути, адекватно оцениваем ситуацию в области безопасности», — заявил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что службой сформирована конкретная повестка дня для работы. Проблемы, включенные в эту повестку дня, решаются, есть конкретные результаты.

Напомним, 16 сентября о своем уходе объявил экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян. Пашинян принял его отставку.