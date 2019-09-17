Сухум, , 12:04 — REGNUM Верховный суд Абхазии отложил рассмотрение иска проигравшего выборы президента Абхазии оппозиционера, лидера партии «Амцахара» Алхаса Квицинии, обжаловавшего итоги голосования, в связи с ходатайством стороны истца об отводе состава суда, передает 17 сентября ТАСС.

Во время заседания суда сторона Квицинии заявила ходатайство об отводе нынешнему составу судей. Заседание было завершено. «Вопрос об отводе заявленным судьям или всему составу суда разрешается председателем суда в течение суток», — заявил судья Генри Гамисония.

Напомним, заседание по иску о непризнании результатов второго тура выборов президента Абхазии было назначено на 17 сентября. Здание суда было взято под усиленную охрану. Одновременно с заседанием суда в Сухуме у офиса партии «Амцахара» было назначено «собрание общественности».

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