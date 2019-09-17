Бишкек, , 12:03 — REGNUM Более 700 жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области Киргизии эвакуированы после конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает 17 сентября издание 24.kg.

Отмечается, что многие жители временно переехали к родственникам и знакомым из соседних населенных пунктов. Кроме того, 130 человек разместились в школе села Эски оочу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошла перестрелка, в результате которой погиб один военнослужащие и еще сем человек получили ранения.

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