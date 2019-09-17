Москва, , 11:59 — REGNUM В министерстве иностранных дел России проходят переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, сообщает 17 сентября ТАСС.

Отмечается, что он проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Кроме того, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии проведет ряд встреч с коллегами в правительстве, дипломатами, а также с представителями гражданского общества.

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