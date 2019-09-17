Джидда, Саудовская Аравия, , 11:58 — REGNUM Правительство Индонезии на чрезвычайном совещании на уровне министров организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия) расценило обещание Израиля аннексировать часть Палестины, как акт нарушения международного права, сообщает информагентство Antara.

«Индонезия рассматривает предвыборные обещания в Израиле, связанные с аннексией палестинского региона Западного берега реки Иордан, как акт игнорирования международного права и явной формы нарушения резолюций ООН», — заявил глава многостороннего сотрудничества МИД Индонезии Фебриан Раддярд.

Индонезия выразила надежду, что страны-члены ОИС призовут международное сообщество оказать поддержку жителям Палестины, и просят обсудить действия Израиля на заседании СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии решительно осудил заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пообещал аннексировать часть Западного берега реки Иордан, если вернется к власти после выборов.

Читайте также:Индонезия осудила обещание Нетаньяху аннексировать западный берег Иордана