Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:03 — REGNUM Страны, входящие в Сообщество развития Юга Африки (САДК) намерены запустить общий спутник, который внесет важнейший вклад в развитие ИКТ-технологий этих стран. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, это решение было принято генеральными секретарями технологических министерств стран-членов САДК, которые провели саммит в Дар-эс-Саламе. Подобные встречи министров — важный шаг в достижении целей устойчивого развития организации на два ближайших десятилетия, сообщают журналисты.

Идею о запуске общего спутника поддержали все 16 членов САДК — ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Замбия, Намибия, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Малави, Мадагаскар, Танзания, Маврикий, Сейшельские острова, ДР Конго, Коморские острова. Они выступили за запуск совместного спутника, аргументируя это необходимостью улучшения качества связи, снижения ее стоимости, а также обеспечения своей 100% независимости в сфере телекоммуникаций.

Представители САДК подчеркнули, что цель запуска спутника — не отделиться от остального мира, а лишь улучшить качество связи на юге континента. Кроме того, страны, входящие в сообщество, намерены к 2050 году создать общий рынок, что, в первую очередь, подразумевает укрепление транспортной инфраструктуры.