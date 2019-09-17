Париж, , 11:57 — REGNUM Характер президентских выборов, которые должны пройти во Франции в 2022 году, спрогнозировала лидер партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен во время интервью каналу BFM во вторник.

Политик отвечала на вопрос журналиста, планирует ли она принять участие в будущих выборах на пост президента страны. Ле Пен не исключила такой возможности, если не будет других, более достойных кандидатов. Она отметила, что в предвыборной гонке 2020 года французские граждане будут выбирать не личности, а идеи.

«Реальность такова, что будет противостояние идей глобализма и национальных идей», — описала характер выборов лидер партии «правых».

Напомним, что в 2017 году Ле Пен боролась за президентское кресло. С результатом 21,3% она прошла во второй тур с Эмманюэлем Макроном. На втором голосовании лидер «Национального объединения» уступила ему, набрав 33,9% голосов. Ранее, в 2014 году, партия Ле Пен победила на выборах в Европейский парламент во Франции, набрав 25,4% голосов. Журналисты эту победу назвали «политическим землетрясением».