Москва, , 11:50 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) прогнозирует большое количество поправок к подготовке ко второму чтению законопроекта об отмене бумажных трудовых книжек, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Поправок будет очень много, много замечаний к законопроекту. Например, что делать тем, кто до 2021 года нигде не работал, имел перерыв в стаже… Наличие в системе персучета информации о награждении, присвоении классного чина для муниципальных и госслужащих. Вопросов у нас в комитете замечаний на десять страниц», — заявил Нилов.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект о хранении данных о стаже в электронном виде.