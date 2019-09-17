Москва, , 11:42 — REGNUM Российский аналитический еженедельный журнал «Профиль» назвал восемь лучших Telegram-каналов по теме международных отношений.

Так, в рейтинг вошли «Россия в глобальной политике», «Ватфор», Europe Insight, «Китайская угроза», «Совет по внешней и оборонной политике», «Китай. 80-е», Клуб «Валдай» и РСМД.

Отмечается, что в указанных Telegram-каналах можно узнать обо всём, что происходит между Россией, США, Китаем и другими странами, почему это происходит и к чему может привести.