Аддис-Абеба, , 11:43 — REGNUM Посол Турции в Эфиопии Япрак Алп провел встречу с министром иностранных дел страны Геду Андаргачевым, об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, эфиопский дипломат призвал к расширению потока турецких инвестиций в страну. Андаргачев подчеркнул, что это очень важно для африканской страны.

Алп подчеркнул, что на сегодняшний день Турция инвестирует в экономику Эфиопии порядка $2 млрд 500 млн, что является крупнейшим показателем среди всех стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

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