Вильнюс, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что Литва не намерена пересматривать свою позицию относительно Белорусской АЭС, несмотря на отказ Латвии и Эстонии солидаризироваться с Литвой в бойкоте станции. Об этом глава МИД Литвы заявил сегодня, 17 сентября, в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Мы не видим возможностей для отступления. Мы точно не намерены менять эти законы о непокупке электроэнергии, которые приняты в сейме, по причине важности для нашей национальной безопасности», — сказал министр. Его слова цитирует литовское новостное агентство BNS.

По его словам, добиться солидарности в этом вопросе с другими странами Прибалтики тяжело по целому ряду вопросов. «И экономические интересы, какие-то национальные особенности. На политику влияют различные факторы. Это, возможно, не оправдание, но больше пояснение. Это не так уж и просто», — сказал Линкявичюс, похвалив при этом позицию Польши, которая также высказывается против эксплуатации БелАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ею через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.