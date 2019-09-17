Саудовской Аравии следовало бы приобрести у России не С-400, а зенитные ракетные комплексы малой дальности, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 17 сентября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Эр-Рияд, 17 сентября 2019, 11:36 — REGNUM Как сообщалось ранее, Путин заявил, что Россия «готова оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии» после атаки нефтяных объектов беспилотниками. Руководству Саудовской Аравии следует по примеру Турции и Ирана «принять мудрое государственное решение» и закупить у России С-300 или С-400, которые «надежно защитят любые объекты инфраструктуры», отметил президент России.
Вместе с тем, по его словам, «лучшим способом разрешения кризиса являются договоренности между всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт».
Читайте также: «Пусть выбирают». Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400