Саудовской Аравии следовало бы приобрести у России не С-400, а зенитные ракетные комплексы малой дальности, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 17 сентября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Эр-Рияд, , 11:36 — REGNUM Как сообщалось ранее, Путин заявил, что Россия «готова оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии» после атаки нефтяных объектов беспилотниками. Руководству Саудовской Аравии следует по примеру Турции и Ирана «принять мудрое государственное решение» и закупить у России С-300 или С-400, которые «надежно защитят любые объекты инфраструктуры», отметил президент России.

Вместе с тем, по его словам, «лучшим способом разрешения кризиса являются договоренности между всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт».

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«Если подходить к сложившейся ситуации объективно, то зенитные ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности, такие как С-300 и С-400, а также Patriot (они имеются у Саудовской Аравии), не слишком эффективны против больших количеств низколетящих крылатых ракет.

Реализовать их огромную дальность обнаружения и обстрела целей не удается из-за низкой высоты полёта целей, а дороговизна таких ЗРК не позволяет прикрыть каждый объект индивидуально.

Для такой цели намного лучше бы подошли российские ЗРК малой дальности «Тор-М2Э» или зенитные пушечно-ракетные комплексы «Панцирь-С1/СМ», причем в достаточно больших количествах», — отметил Леонид Нерсисян.