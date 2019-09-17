Киев, , 11:39 — REGNUM 52% опрошенных жителей Украины уверены, что парламентское большинство, сформированное одной партией, пойдёт стране на пользу. Об этом сказано в результатах исследования, опубликованного 17 сентября социологическим Центром Разумкова на официальном сайте организации.

Против однопартийного большинства выступили 11% опрошенных, ещё 23% считают, что такая ситуация в Раде может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряют 70% опрошенных, нового правительства — 45%, Верховной рады — 44%.

Хуже всего жители Украины относятся к деятельности парламентской фракции экс-президента Украины Петра Порошенко — 59% воспринимают её негативно.

Опрос проводился с 6 по 11 сентября на подконтрольной Украине территории. Всего было опрошено 2018 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что деятельность Зеленского поддерживает 71% опрошенных.

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