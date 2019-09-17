Могадишо, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре пережил две попытки покушения на его жизнь. Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за причастность к нападениям.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, полиция Сомали в провинции Южная Шебелле, которая находится на юго-западе страны, подтвердила данную информацию, добавив, что в ходе нападения террористами была брошена граната в портовом городе Мерка во время выступления Премьер-министра перед населением. В результате взрыва погиб один человек.

В заявлении также говорится, что еще двое человек погибли в результате ракетного обстрела, совершенного через несколько минут после взрыва гранаты.

Cомалийский Премьер-министр и члены его делегации не пострадали, однако ему пришлось завершить свой визит и вернуться в Могадишо.