Тунис, , 11:36 — REGNUM Население Туниса ожидает итогов президентских выборов после проведения голосования в минувшие выходные. Уровень явки составил 45%.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, почти половина избирателей приняла участие в выборах, ставшими уже вторыми по счету после свержения бывшего Президента страны Бен Али в результате акций протеста в 2011 году.

За президентское кресло вели борьбу 26 кандидатов, среди которых двое — женщины. Ожидается, что окончательные результаты будут опубликованы на этой неделе.

Двое кандидатов: Набиль Каруи, находящийся в тюремном заключении по делу об отмывании денег, и профессор университета Кейс Саид — утверждают, что смогли пройти во второй тур выборов, однако официальных данных пока опубликовано не было.

15 сентября Избирательная комиссия в Тунисе начала процесс сбора голосов из 24 избирательных округов страны. Предварительные результаты не были объявлены. Некоторые тунисские иммигранты все еще голосуют в своих посольствах.

Между тем кандидат от мусульманской партии Эннахдха Юсеф Чахед уже признал свое поражение на выборах. В интервью тунисским СМИ он заявил, что он глубоко опечален тем, что его партия не смогла успешно выступить на президентских выборах.