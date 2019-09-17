Ереван, , 11:41 — REGNUM 18 сентября миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана на юго-востоке Мартунинского района, 17 сентября сообщает пресс-служба МИД Нагорного Карабаха.

С позиций Армии обороны Нагорного Карабаха мониторинг будут осуществлять представитель действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару из Молдавии и Огнен Йович из Боснии и Герцеговины.

Власти Нагорного Карабаха выразили готовность оказать содействие в проведении мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.