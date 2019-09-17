Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил общественности о необходимости сделать хинди общенациональным языком в стране. «Единство в многообразии — это сила нашей нации, но нам нужен общенациональный язык, чтобы уменьшить иностранное влияние. Язык связывает нас с корнями нации», — отметил он.

Нью-Дели, , 11:54 — REGNUM Глава МВД также подчеркнул, что хинди является «сердцем и душой борьбы за свободу Индии». «Давайте сделаем хинди самым широко используемым языком в мире», — отметил министр. При этом он добавил, что развитие хинди не должно происходить за счет какого-либо местного языка.

По информации индийского новостного агентства Джагран, он также отметил, что в вопросе распространения хинди правительство страны достигло определенных успехов. «Когда я занял пост министра внутренних дел, почти вся документация велась на английском языке. Но сегодня я получаю более 60% всех документов на хинди», — заявил Амит Шах.

Данное высказывание политика вызвало бурную реакцию некоторых оппозиционных партий.