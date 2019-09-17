Министр обороны Индии Раджнатх Сингх предупредил официальных представителей Пакистана о том, что поддержка терроризма со стороны руководства может привести к расколу страны. Помимо этого, министр заявил, что индийская армия полностью готова отразить нападение на границе.

Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM «Индийский солдаты находятся в полной готовности и в случае проникновения не позволят террористам вернуться обратно в Пакистан», — отметил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, министр обороны предсказал, что «раскол» Пакистана произойдет из-за внутренних факторов, и даже не потребуется вмешательство армии Индии.

Напомним, что ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал своих граждан не пересекать линию контроля, разделяющую Кашмир на две части.