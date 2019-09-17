Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в город Ранди в штате Джаркханд объявил общественности о решении правительства запустить масштабную программу по финансовой поддержке крестьян. По словам политика, эта программа связана с пенсионной поддержкой населения.

Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM По информации индийского новостного агентства Джагран, в рамках федеральной программы крестьяне, которые сейчас находятся в возрасте от 18 до 40 лет, после 60 лет будут получать ежемесячную пенсию в размере 3000 рупий (примерно 2717 рублей).

Также ожидается, что правительство Индии потратит на осуществление этой инициативы 107, 7 миллиардов рупий (примерно 97, 6 миллиардов рублей).