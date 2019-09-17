Токио, , 11:31 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о необходимости работать над созданием условий для подписания между Россией и Японией мирного договора. Об этом он 17 сентября рассказал журналистам по итогам встречи в Токио с генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

«Да, действительно, этот договор надо заключить, для этого надо создать условия. Мы этим и будем заниматься», — ответил Николай Патрушев, отвечая на вопросы.

Российский секретарь Совета безопасности также отметил, что стороны договорились постепенно снижать недопонимание в вопросах и повышать доверие друг к другу.

Напомним, что Патрушев находится в Японии с двухдневным визитом. Ранее он отметил стабильное и динамичное развитие отношений Москвы и Токио.

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