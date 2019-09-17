Пекин, , 11:24 — REGNUM Массовым протестам в Гонконге оказывают финансовую поддержку ряд стран, в том числе США, заявила 17 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

«Мы можем увидеть, что иностранные, в первую очередь западные, силы используют различные способы для того, чтобы оказать влияние на ситуацию в Гонконге», — цитирует ТАСС Чуньин.

По ее словам, некоторые западные страны, среди которых Соединенные Штаты, «используют свои организации для оказания значительной финансовой поддержки» гонконгским оппозиционерам.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге начались в июне этого года. Поводом для их начала послужило намерение властей города принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых материковому Китаю. Массовые протесты очень быстро набрали обороты и приняли ожесточенный характер.

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