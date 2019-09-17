Пхеньян, , 11:33 — REGNUM КНДР будет вести переговоры с США только после того, как правящему режиму будет обеспечена безопасность. Такое заявление северокорейского МИД размещено на сайте Центрального телеграфного агенства Кореи (КНДР), сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Как ожидается, переговоры возобновятся уже в ближайшие недели. Однако Пхеньян требует устранения всех существующих угроз своей безопасности, включая размещённые на Юге новейшие истребители F-35A. Кроме того, КНДР ожидает гарантий снятия санкций, чтобы перейти к переговорам о ядерном разоружении. Пхеньян переложил ответственность за подготовку и проведение переговоров на США, которые, по его мнению, должны сделать первый шаг. В действительности, подобные требования являются лишь подготовкой к торгу, полагают политологи.

Ранее первая замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила о желании Пхеньяна провести переговоры с США, но потребовала выработать новый подход. В свою очередь, Вашингтон требует прежде всего полной и безоговорочной денуклеаризации.