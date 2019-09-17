Джакарта, , 11:20 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может привести к новому витку уязвимости в глобальной экономики, сообщает информагентство Antara.

«Это прецедент, которого никогда не было, он наверняка вызовет неопределенность», — заявила Сри Мульяни в здании парламента Индонезии в Джакарте.

По её словам, этот инцидент может стать новым источником неопределенности, поскольку мировые поставки нефти, которые в значительной степени обеспечиваются Саудовской Аравией, будут сокращены на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские повстанцы атаковали два нефтяных объекта в Саудовской Аравии, в том числе крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс в мире. Телеканал страны заявил, что экспорт саудовской нефти продолжится.

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