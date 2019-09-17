Сухум, , 11:19 — REGNUM 17 сентября в Верховном суде Абхазии проходит заседание, на котором рассматривают иск председателя оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии о признании незаконным решения ЦИК об итогах выборов президента республики, согласно которым победил действующий глава государства Рауль Хаджимба. Здание суда взято под усиленную охрану, сообщает ТАСС.

Напомним, проигравший кандидат Квициния подал иск об отмене итогов второго тура выборов президента Абхазии, состоявшегося 8 сентября. Согласно окончательным данным ЦИК, Хаджимба набрал 47,39% (39 793 голосов), Квициния — 46,17% (38 766 голосов), разница составила всего 1027 голосов. «Против всех» проголосовало 3155 избирателей.

Согласно статье 19 закона «О выборах президента Абхазии», победителем во втором туре выборов должен считаться кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в статье не уточняется, следует ли суммировать голоса «против всех» с голосами проигравшего кандидата. По мнению Квицинии, Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт «против всех».

Одновременно с заседанием суда в Сухуме у офиса оппозиционной партии назначено «собрание общественности».

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