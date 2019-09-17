Пхеньян, , 12:46 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции против трёх хакерских группировок, предположительно поддерживаемых правительством Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Речь идёт о Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel, которые якобы контролируются северокорейской разведкой. Lazarus Group вела активную деятельность в 2014 году, когда организовала атаку на Sony Pictures Entertainment, и в 2017 году, создав вирус WannaCry, поразивший миллионы компьютеров в США и Великобритании. Bluenoroff и Andariel, предположительно, также непосредственно связаны с Lazarus Group. Bluenoroff в прошлом году удалось похитить 1,1 млрд долларов со счётов банков в Южной Корее, Бангладеш и Индии. В свою очередь целью атак Andariel становится преимущественно министерство обороны Южной Кореи.

Теперь вся собственность группировок в США и их странах-союзниках будет заморожена, а на транзакции с хакерами наложен запрет.