Пхеньян, , 11:19 — REGNUM Северная Корея испытала ракетную систему залпового огня (РСЗО) сверхбольшого калибра. При этом, нет никаких данных о том, был ли запуск успешным, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Как выяснилось, испытание состоялось ещё 10 сентября, однако известно об этом стало лишь недавно. С запада территории КНДР было запущено несколько ракет, пролетевших 330 километров на максимальной высоте до 50−60 км. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что своей цели ракеты не достигли — иначе Пхеньян бы объявил об успехе испытаний. Отмечается, что это уже десятое ракетное испытание в этом году.

РСЗО представляет собой подвижную установку с четырьмя контейнерами для ракет калибра 500−600 мм. Это значительно больше тяжелых РСЗО, стоящих на вооружении армий России, США и Китая. Фактически по своей огневой мощи и боевым характеристикам такие артиллерийские установки сопоставимы с тактическими ракетами, подчеркивают военные аналитики.