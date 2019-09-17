Нью-Дели, , 12:15 — REGNUM Главный министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани заявил, что Пакистану следует приготовиться к потере оккупированных кашмирских территорий. Об этом 16 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Виджай Рупани, выступая на митинге в городе Вадодара, подчеркнул: «Мы отменили особый статус Джамму и Кашмира, и теперь ради восстановления единства страны мы готовы забрать оккупированные Пакистаном кашмирских территории». По словам индийского политика, Исламабаду придётся отказаться от претензий на Кашмир. Виджай Рупани добавил: «Пакистан должен перестать поддерживать террористические группировки, действующие на территории Индии. Мы этого больше не потерпим».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной его интеграции в государственную систему Индии. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.