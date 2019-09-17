Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM Верховный суд Индии постановил, чтобы правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди приложило все усилия для нормализации ситуации в Джамму и Кашмире. Об этом 16 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Председатель Верховного суда Индии Ранджан Гогои подчеркнул, что правительству необходимо отменить ограничения, введённые для обеспечения безопасности в штате Джамму и Кашмир. По словам судьи, возвращение региона к нормальной жизни должно проходить постепенно с учётом национальных интересов. Ранджан Гогои также добавил: «Если ситуация не нормализуется в ближайшее время, то я сам отправлюсь в Сринагар, чтобы лично оценить обстановку».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности министерство внутренних дел Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет.