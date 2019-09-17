Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM Оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК) обвинила правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в пренебрежении интересами малого бизнеса. Об этом 16 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своем аккаунте в Twitter официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала подчеркнул: «Пренебрежение финансовыми интересами малого бизнеса, крестьян и владельцев небольших магазинов стало нормой для правительства Бхаратия джаната парти (БДП)». По словам оппозиционного деятеля, именно халатное отношение кабинета Нарендры Моди к указанным категориям хозяйствующих субъектов является корнем проблем в экономике Индии. Комментарий Рандипа Сурджевалы стал реакцией на доклад Резервного банка Индии, согласно которому национальная банковская система не покрывает несколько сотен тысяч индийских крестьян.

Напомним, что летом 2019 года темпы прироста ВВП Индии сократились до 5%, наблюдается затяжная рецессия в промышленном секторе. Ранее ведущие мировые эксперты указали на неточности в индийской национальной статистике и выразили опасения по поводу дальнейших перспектив развития экономики южноазиатского государства. Примечательно, что правительство Нарендры Моди намерено увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов за пять лет. В настоящее время ВВП Индии оценивается в 2,6 трлн долларов.