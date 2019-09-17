Не стоит недооценивать вызов, озвученный министром иностранных дел Украины, ведь положение в республиках Донбасса не меняется, а жители этих республик хотят видеть понятную перспективу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 сентября, комментируя высказывания Вадима Пристайко.

Киев, , 11:13 — REGNUM Как сообщалось ранее, глава МИД Украины заявил, что «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе предполагает быстрое решение вопроса и допускает применение «радикальных мер». Украинские власти намерены «вернуть всех наших парней и девушек, дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», сказал Пристайко.

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«Вызов, озвученный министром иностранных дел Украины, нельзя недооценивать: это серьёзный вызов. Ненависть к украинскому режиму среди граждан ДНР и ЛНР велика, он принёс народу Донбасса тяжёлые страдания. Но время идёт, в принципиальном плане положение в республиках не меняется, оно скорее ухудшается, чем улучшается, а любой человек хочет видеть не только свою жизненную перспективу, но и перспективу своей семьи в будущем.

Сейчас для жителей Донбасса она выглядит, прямо скажем, не лучшим образом. Получить российский паспорт и перебираться в Россию? Многие пойдут по этому пути, но тогда число тех в Донбассе, кто связывает перспективу своей родины с нашей страной, ещё более уменьшится. Да и уехавшие — хорошо ли устроятся в России, перевесят ли у них приобретения на российской земле потери от расставания с родным краем?

Перспектива остаться в Донбассе в случае, если он будет возвращён под власть киевского режима, тем более печальна. С «парнями и девушками» команда Зеленского, понятно, будет «работать» особым образом: молодая рабочая сила Украине нужна, мозги у них светлее, чем у тех, кто проходил все эти годы обработку украинским шовинизмом. Но судьба тех, кто участвовал и участвует в сопротивлении будет незавидна, а такие есть в каждой семье.

Уверен, что возвращение всего Донбасса Киеву — это не вариант, даже если на предстоящей встрече руководителей России, Украины, Германии и Франции упёртость Киева по особому статусу и по полной амнистии будет снята. Хотелось бы увидеть в позиции руководства нашей страны по этому конфликту то, что наполнило бы уверенностью в другой перспективе, более благоприятной для русских в Донбассе и всего русского народа», — отметил Михаил Демурин.