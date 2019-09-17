Нью-Дели, , 13:56 — REGNUM Лидер Социалистической партии Индии Акхилеш Ядав заявил, что Бхаратия джаната парти (БДП) «губит национальную экономику». Об этом 16 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Акхилеш Ядав, выступая на митинге в городе Барели, штат Уттар-Прадеш, подчеркнул, что отсутствие адекватной экономической политики у правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди ставит под угрозу экономические достижения Индии. Лидер социалистов заявил: «Во всех секторах экономики наблюдается экономический спад, однако правительство празднует 100 дней своего нахождения у власти». По словам политика, даже проекты развития штата Уттар-Прадеш, реализация которых началась до начала правления БДП, были заморожены.

Напомним, что летом 2019 года темпы прироста ВВП Индии сократились до 5%, наблюдается затяжная рецессия в промышленном секторе. Ранее ведущие мировые эксперты указали на неточности в индийской национальной статистике и выразили опасения по поводу дальнейших перспектив развития экономики южноазиатского государства. Примечательно, что правительство Нарендры Моди намерено увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов за пять лет. В настоящее время ВВП Индии оценивается в 2,6 трлн долларов.