Тегеран, 17 сентября 2019, 11:15 — REGNUM Директор организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи заявил, что через год Иран создаст на своей территории первую лабораторию, посвященную исследованиям в области квантовой физики. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам чиновника, у Ирана большое будущее в квантовых исследованиях, потому что в стране строится все больше соответствующих исследовательских центров и лабораторий, а также потому что в данную отрасль активно привлекается молодежь.
Али Акбрал подчеркнул, что Иран еще несколько лет назад составил собственную дорожную карту развития квантовых технологий. Она вступит в силу после ее ратификации парламентом и подписанием президента.