Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана планирует модернизировать пункты пропуска на границе с Россией для сокращения очередей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Марат Сыздыков, 17 сентября сообщает агентство «Казинформ».

На заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената парламента республики замминистра представил депутатам законопроект, который предлагает внести поправки в соглашение между Россией и Казахстаном о порядке пересечения границы.

Сыздыков отметил, что на границе с Россией находится 51 пункт пропуска, в том числе 30 автомобильных, 20 — железнодорожных, один — речной. Он добавил, что изменения касаются жителей приграничных районов, которые пересекают границу в местах проживания — таких пунктов насчитывается 105.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили изменения в соглашении с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных территорий.

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