Тегеран, , 11:53 — REGNUM Командующий ВВС и военно-космическими силами КСИР ВС Ирана Амир-Али Гаджизаде напомнил противникам о том, что все военные базы на расстоянии до 2000 км от Ирана находятся в пределах досягаемости его ракет. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, Иран активно наблюдает не только за военными базами США в регионе, но и за их фрегатами, эсминцами и прочими военно-морскими силами. «До всех до них достают иранские ракеты», — отметил генерал.

Командующий подчеркнул, что после того, как Иран сбил американский беспилотник в Персидском заливе, силы Исламской республики были приведены в повышенную боевую готовность. Иран нацеливался на американские базы в Катаре и ОАЭ, и, если ситуация обострилась до предела, он бы нанес по ним удар.