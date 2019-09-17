Анкара, , 14:24 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Сейчас наши власти завели новую песню, мол, в Сирии при Асаде нет демократии, нарушаются права человека, поэтому мы отправляемся туда. На Турцию направили оружие. Теперь посмотрите, в какой мы ситуации, ущерб идёт только одной стране — Турции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Между тем у нас полная «Сирия» в собственной стране. Турция остаётся один на один со своими несчастьями, нашим власть имущим надлежит думать, как получилось, что Турция попала в эту ловушку?»

Политик добавил: «Мы желаем, чтобы сирийский вопрос был решен правомерно и с сохранением территориальной целостности страны. Мы хотим, чтобы Турция, Сирия, Ирак и Иран создали Ближневосточную организацию мира и сотрудничества. Мы хотим братских отношений в регионе».