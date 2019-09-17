Вильнюс, , 11:04 — REGNUM Премьер-министр Саулюс Сквернялис спустя двое суток появления у Общины евреев Литвы свастики сегодня, 17 сентября, осудил акцию неизвестных неонацистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В распространённом сегодня заявлении премьера, Сквернялис утверждает, что для Литвы и её общества всегда будет важна толерантность на национальном и религиозном уровнях.

Он также уверен, что акция «вредит не только развиваемым на протяжении десятилетий традициям межкультурного диалога, но и приносит огромный вред международному имиджу Литвы».

Он квалифицировал акцию, как вандализм и призвал полицию немедленно и оперативно найти и наказать виновников.

Напомним, что 15 сентября у офиса Общины евреев Литвы была обнаружена свастика, которую неизвестные выложили из земли. Полиция начала расследование.

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