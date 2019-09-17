Анкара, , 12:20 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Правительство залезло в 420 млрд долларов долгов. Сегодня у нас крупнейший внешний долг в истории, а они продолжают тянуть Турцию в долговое болото».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Они заложили наше будущее. Теперь продают танковый завод, военный объект. Я особо обращаюсь к нашим националистам. Хочу обратиться к власти, которая пытается по-тихому продать танковый завод Катару, и поддерживающим ее товарищам председателя Партии националистического движения Девлета Бахчели».

Политик добавил: «Покажите мне хоть один пример из остального мира, где страна отдает завод по производству вооружений армии другой страны? Как это в принципе возможно, и на каких основаниях он продается?».