Ереван, , 11:10 — REGNUM Сторонники второго президента Армении Роберта Кочарян и сторонники нынешнего правительства проводят акцию протеста возле здания суда в Шенгавите, где сегодня будет оглашено решение по делу Кочаряна. Об этом 17 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Сторонники Роберта Кочаряна требуют, чтобы суд немедленно освободил второго президента Армении согласно вышедшему ранее решению Конституционного суда. По этому решению, президент как лицо, имеющее неприкосновенность, не может быть заключен под стражу.

Сторонники нынешнего правительства Армении требуют, чтобы Роберт Кочарян остался под стражей.

Напомним, 12 сентября состоялось судебное заседание по делу экс-президент Армении Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц, обвиняемых в неконституционных действиях во время разгоны акции протеста 1 марта 2008 года в Ереване. Суд покинул совещательную комнату, приговор будет оглашен сегодня, 17 сентября.