Анкара, 17 сентября 2019, 11:27 — REGNUM На фестивале авиационных и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле представлены российский истребитель Су-35 и пожарный самолёт Бе-200.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Су-35 был вывезен на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Ататюрка, откуда поднялся в небо. Полет продлился 15 минут, самолёт показывал различные фигуры высшего пилотажа. Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого.
Пожарный самолет-амфибия Бе-200 также провел 15-минутный учебный полет, симулировавший противодействие распространению огня. Ранее его лично тестировал министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли.