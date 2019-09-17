Вильнюс, , 11:00 — REGNUM

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что экономическая интеграция России и Белоруссии негативно повлияет на Литву. Об этом он заявил сегодня, 17 сентября, в эфире радиостанции Žinių radijas. По его словам, такая интеграция означает, что Россия «ещё больше приблизится к Литве со всеми вытекающими последствиями».

Однако, по его мнению, детали интеграции пока неизвестны, а из публикаций в СМИ «рано делать выводы».

«На самом деле я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что кто может опровергнуть, что в договоре нет каких-то секретных протоколов. (…) Изменения если и будут происходить, то вряд ли по инициативе властей Белоруссии. Это означает, что Россия приблизится де-юре и де-факто, со всеми вытекающими последствиями. Навряд ли мы можем расценивать это положительно», — сказал Линкявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Детали опубликовало российское издание «Коммерсантъ». В плане, утверждает издание, предусмотрена значительная интеграция экономик двух стран. В Литве руководитель Центра социальной и политической критики университета Витаутаса Великого, философ Гинтаутас Мажейкис назвал это «аншлюсом Белоруссии», который является «началом геополитической катастрофы Литвы».

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