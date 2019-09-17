Анкара, , 12:28 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу по поводу предвыборных обещаний действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху захватить долину реки Иордан заявил: «Это тяжелейшее нарушение международного права и противоправное поведение».

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Это позорное заявление представляет собой подлую попытку ценой уничтожения надежды на мир на Ближнем Востоке выиграть на предстоящих выборах пару голосов. Это должно стать ясным предупреждением насчёт нарушений и провокаций Израиля».

Министр добавил: «Однако такая яркая реакция международного сообщества на заявление Нетаньяху даёт нам надежду. Много стран и организаций подчеркнули, что такой поступок станет противоправным. Это позитивная тенденция, но ее недостаточно. Израиль должен понять, что больше не сможет продолжать нарушать международное право и бесспорные права палестинцев».