Анкара, , 10:58 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Турции и США в рамках первой фазы создания зоны безопасности в Сирии совершили пятый по счету совместный пролет над восточным берегом Евфрата на вертолетах.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в районе дислокации совместного Центра операций Турции и США в районе Акчакале провинции Шанлыурфа наблюдалась воздушная активность. В воздух поднялись 2 турецких и 2 американских вертолета с личным составом на борту и проследовали к сирийской границе. Всего Вооруженные силы Турции и США выполнили 4 полета над зоной безопасности, а также один раз провели ее наземное патрулирование.

Напомним, что зона безопасности создаётся на севере Сирии силами Турции и США без согласия действующего легитимного правительства страны под руководством Башара Асада. Турция заявляет о своей приверженности принципу защиты территориальной целостности Сирии.