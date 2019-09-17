Ереван, 17 сентября 2019, 11:15 — REGNUM Отставку экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна пока не готов комментировать депутат парламента республики от фракции «Мой шаг» Овик Агазарян, 17 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».
Агазарян отметил, что если человек ушел в отставку, значит были какие-то разногласия между руководством и подчиненным.
Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян подал в отставку. Комментируя свой уход, он отметил, что решение было принято так же уверенно, как и решение возглавить СНБ после бархатной революции.