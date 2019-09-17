Ереван, , 11:15 — REGNUM Отставку экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна пока не готов комментировать депутат парламента республики от фракции «Мой шаг» Овик Агазарян, 17 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

«Потребуется некоторое время, чтобы мы могли прокомментировать отставку г-на Ванецяна. Формулировка текста заявления Ванецяна была неясной и даже если мы о чем-то догадываемся, то я пока воздержусь от комментариев», — заявил депутат.

Агазарян отметил, что если человек ушел в отставку, значит были какие-то разногласия между руководством и подчиненным.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян подал в отставку. Комментируя свой уход, он отметил, что решение было принято так же уверенно, как и решение возглавить СНБ после бархатной революции.