Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:56 — REGNUM 16 сентября был официально задержан в прошлом главный министр бывшего индийского штата Джамму и Кашмир Фарук Абдулла, на данный момент он находится под домашним арестом в своём доме. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Задержание прошло на основании закона об охране общественно порядка (Public Safety Act) во время слушания апелляции по делу Фарука Абдуллы в Верховном суде Индии, где защита настаивала на незаконности фактического домашнего ареста бывшего главного министра, которого не выпускали из своего дома, при том что полиция не предъявила ему оснований для задержания.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев, а также со стороны многих общественных деятелей Кашмира.